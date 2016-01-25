Танцевальная студия «Fashion Club»

Добавлена
8 лет назад
132 просмотра
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Цель создания сайта:

Повышение статуса студии и привлечение новых клиентов.

Идеальное конечное действие:

Заявка, звонок, визит в студию.

Требования к дизайну:

Простота, минимум контента и максимум графики, темные цвета, достаточное количество пространства между блоками.

Стоимость сайта:

12 000 руб.

Время на создание:

15 дней