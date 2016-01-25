Танцевальная студия «Fashion Club»

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель создания сайта:
Повышение статуса студии и привлечение новых клиентов.
Идеальное конечное действие:
Заявка, звонок, визит в студию.
Требования к дизайну:
Простота, минимум контента и максимум графики, темные цвета, достаточное количество пространства между блоками.
Стоимость сайта:
12 000 руб.
Время на создание:
15 дней