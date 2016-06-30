Владислав Дружбинский Studio_KSEVENStudio_KSEVEN
28 летРоссия/Липецк
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание сайтов под ключ
Стоимость:
Landing Page – 11000 руб.
Сайт визитка – 10000 руб.
В услугу входят:
- Индивидуальный дизайн
- До 4 логических раздела для лендинга, до 3 страниц для сайта
- Установка Яндекс Метрики и целей
- Статичная верстка
Каждая новая страница сайта + 3 300 руб.
Наш подход к созданию сайтов и landing page:
- Определение ключевой задачи сайта
- Исследование конкурентов. Выявление слабых и сильных сторон
- Определение целевой аудитории
- Составление сценария пользования сайтом
- Создание скетча на основе особенностей ЦА и устоявшихся
- норм ниши и ожиданий конечного пользователя
- Создание прототипа
- Создание макета (до 3-ех поправок в ходе работы бесплатно)
- Верстка с помощью HTML5, CSS3, JavaScript
- Подключение системы аналитики: Яндекс Метрика
Действие аккаунта приостановлено!
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