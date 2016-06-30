Создание сайтов под ключ

Стоимость:

Landing Page – 11000 руб.

Сайт визитка – 10000 руб.

В услугу входят:

Индивидуальный дизайн

До 4 логических раздела для лендинга, до 3 страниц для сайта

Установка Яндекс Метрики и целей

Статичная верстка

Каждая новая страница сайта + 3 300 руб.

Наш подход к созданию сайтов и landing page: