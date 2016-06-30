Studio_KSEVEN

Владислав Дружбинский Studio_KSEVEN

 
28 летРоссия/Липецк
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание сайтов под ключ

Стоимость:

Landing Page – 11000 руб.

Сайт визитка – 10000 руб.

В услугу входят:

  • Индивидуальный дизайн
  • До 4 логических раздела для лендинга, до 3 страниц для сайта
  • Установка Яндекс Метрики и целей
  • Статичная верстка
Каждый новый блок LP + 2 500 руб.

Каждая новая страница сайта + 3 300 руб.

Наш подход к созданию сайтов и landing page:

  • Определение ключевой задачи сайта
  • Исследование конкурентов. Выявление слабых и сильных сторон
  • Определение целевой аудитории
  • Составление сценария пользования сайтом
  • Создание скетча на основе особенностей ЦА и устоявшихся
  • норм ниши и ожиданий конечного пользователя
  • Создание прототипа
  • Создание макета (до 3-ех поправок в ходе работы бесплатно)
  • Верстка с помощью HTML5, CSS3, JavaScript
  • Подключение системы аналитики: Яндекс Метрика
JavascriptHTMLСайт-визитка