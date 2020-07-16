Строительная компания

Данный дизайн выполнен для Строительной компании (3 страницы) в программе Figma в течении 5 дней.
На первом экране расположен:
- слайдер с УТП (уникальное торговое предложение), согласованное с клиентом для привлечении клиентов,
- ссылки на социальные сети (в виде иконок для удобства восприятия),
- меню (на белом фоне для максимально комфортной читабельности)
- контакты и кнопка "Заказать звонок" (для комфорта посетителей сайта)
Фото на первом экране размещено с затемненной подложкой для хорошей читабельности текста УТП.
Ниже Первого экрана расположены:
- выгоды потенциальному клиенту,
- история компании,
- услуги,
контакты и форма обратной связи (заказ консультации — для удобства взаимодействия клиента с компанией).
Внизу сайта находится футер с меню и контактами компании
Страница с выполненными проектами (портфолио) помогает потенциальному клиенту оценить услуги компании.
Страница с конкретным проектом с полным описанием выполненной работы и ценой.