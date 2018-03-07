Свадебные церемонии на Кипре

http://0307.ru.xsph.ru/ Моё портфолио, это мною сделанный рабочий сайт- http://truck2rent.biz/ . Его макет есть и в портфолио-под вкладкой-грузоперевозки.Готов к сотрудничеству.https://freelance.ru/rudolfkopitov Примеры работ:http://vadik-popov.ru/site/http://test.serhiideikun.biz.ua/• HTML5 • CSS • JavaScript • jQuery-мой конёк.Здравствуйте! Обращайтесь, обсудим. С Уважением, Рудольф.