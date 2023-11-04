Tea Gardenia (E-commerce)
Дизайн сайтов
Добавлена905 просмотров
2 месяца назад
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✊Яка була мета проєкту?
Створити зручний, сучасний і мінімалістичний сайт, який дозволяє швидко знайти і купити чай, попередньо отримавши повну інформацію про кожну позицію.
?Що було зроблено?
Дослідження
UX / UI дизайн
?Які інструменти було використано?
Figma
Adobe Photoshop
?Behance
https://www.behance.net/gallery/174369535/Tea-Gardenia-(E-commerce)
?Контакти
[Website] - https://omg-creative.com
[Email] - [email protected]
[Behance] - https://www.behance.net/omg_creative
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