Здравствуйте, меня зовут Елизавета. Я начинающий веб-дизайнер, прохожу курс Данила Фимушкина, а также изучаю веб-дизайн самостоятельно более 3х месяцев. Также я фотограф, что значит, что я хорошо знаю, правила композиции, и это помогает мне в дизайне. Я владею Фотошом, Иллюстратором, Фигмой, Тильдой, Лайтрумом и прочим. Я достаточно быстро учусь и схватываю материал. Также моя школа связана с информационными технологиями, направленная на дизайн, соответсвенно, я давно в этой сфере и у меня много навыков. Мой первый сайт вы можете увидеть здесь: https://www.behance.net/gallery/102207149/Landing-tou.. А мои фотографии в Инстаграмме @ph_lizat