Веб дизайн

Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Занимаюсь графическим и веб-дизайном.

Дизайн

Логотипы

Веб сайты

Презентации

Обложки на Ютюб

Рекламные баннеры

Figma

Adobe XD

Adobe Photoshop

Power Point

Google Slides

Буду рада поработать с вами. С уважением Валентина.