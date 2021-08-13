Веб дизайн

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Добавлена
2 года назад
45 просмотров
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Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Занимаюсь графическим и веб-дизайном.
Дизайн
Логотипы
Веб сайты
Презентации
Обложки на Ютюб
Рекламные баннеры
Знание программ
Figma
Adobe XD
Adobe Photoshop
Power Point
Google Slides
Буду рада поработать с вами. С уважением Валентина.
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Валентина
Valeryanchick
Была
2 года назад
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