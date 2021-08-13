Веб дизайн

Добавлена
2 года назад
45 просмотров
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Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Занимаюсь графическим и веб-дизайном.

Дизайн

  • Логотипы
  • Веб сайты
  • Презентации
  • Обложки на Ютюб
  • Рекламные баннеры
Знание программ

  • Figma
  • Adobe XD
  • Adobe Photoshop
  • Power Point
  • Google Slides
Буду рада поработать с вами. С уважением Валентина.