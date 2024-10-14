WOWBIKES - интернет-магазин дилерской сети велосипедов
Задачи проекта:
✅ Создать адаптивный дизайн многостраничного сайта для дилерского сети велосипедов, электровелосипедов и электросамокатов
✅ Создать образ бренда, основываясь на исследовании прямы и непрямых конкурентов
✅ Работа с текстами, изображениями и маркетинговыми материалами
✅ Пройти согласование дизайна у импортера
✅ Отработать все пользовательские сценарии от момента первого касания с сайтом до момента завершения покупки товара.
Несмотря на подготовленное техническое задание со стороны клиента, обсудить основные цели и задачи проекта всегда важно. Так после установления направлений, особенностей и конкурентных преимуществ я приступил к сбору референсов и изучению конкурентов.
Следующая коммуникация с заказчиком была построена с целью установления предпочтений со стороны дизайн-решений и организации структуры будущего сайта.
Варфрейминг - не менее важный этап в разработке сайта. Получить логически продуманный и качественный результат можно только углубившись в логику без отвлечения на визуальный образ. Так былы подготовлены основные страницы сайта для согласования.
После в рамках варфрейма главной были подготовлены дизайн концепции в разных цветовых схемах. Заказчик выбрал сочетание с желто-золотым и я приступил в дизайну десктопной версии, а после согласования и к адаптиву.
Спустя 2,5 месяца проект был успешно закончен и передан на вертску. К слову спустя полгода клиент обращался уже с целью расширить функционал и выполнить доработки дизайна. Желаю проекту развития и процветания!
Понравился кейс и вы готовы поработать? Просто напишите мне!