Брендбук "FORTUNA"

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1)Behance - https://www.behance.net/gallery/91104489/BrandGuidelines-FORTUNA-2020?tracking_source=for_you_feed_user_published

2) Гугл диск -https://drive.google.com/drive/folders/1XUBB6SxBtYOP9uKuuVsgrepm1xhWPpZi?usp=sharing