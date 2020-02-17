Sokol_Margarita

Маргарита Сокол Sokol_Margarita

 
21 годУкраина/Днепр
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Здравствуйте, меня зовут Маргарита!

Занимаюсь:

  • Графический дизайн
  • Полиграфический дизайн (визитки, флаера, бланки, этикетки, календари, журналы...);
  • Логотипы, фирменный стиль
  • Веб
Владею программами Adobe Illustrator и Adobe Photoshop

Готова уделять особое внимание каждому проекту и мнению заказчика, быть на связи и проявлять креативный подход.

Буду рада совместному сотрудничеству!

С уважением, Маргарита!

IllustratorPhotoshopДизайн визитки
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