Здравствуйте, меня зовут Маргарита!

Занимаюсь:

Графический дизайн

Полиграфический дизайн (визитки, флаера, бланки, этикетки, календари, журналы...);

Логотипы, фирменный стиль

Веб

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Владею программами

Готова уделять особое внимание каждому проекту и мнению заказчика, быть на связи и проявлять креативный подход.

Буду рада совместному сотрудничеству!

С уважением, Маргарита!