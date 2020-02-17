Маргарита Сокол Sokol_MargaritaSokol_Margarita
21 годУкраина/Днепр
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Здравствуйте, меня зовут Маргарита!
Занимаюсь:
- Графический дизайн
- Полиграфический дизайн (визитки, флаера, бланки, этикетки, календари, журналы...);
- Логотипы, фирменный стиль
- Веб
Готова уделять особое внимание каждому проекту и мнению заказчика, быть на связи и проявлять креативный подход.
Буду рада совместному сотрудничеству!
С уважением, Маргарита!
Портфолио
- PopSockets96 просмотров
- Часть фирменной стилистики брендбука "FORTUNA"133 просмотра
- Брендбук "FORTUNA"86 просмотров
- Обработка До/После97 просмотров
- Буклет "FORTUNA"65 просмотров
- Упаковка для картона86 просмотров
- Открытка50 просмотров
- Визитка75 просмотров
- Баннер57 просмотров