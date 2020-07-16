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Логотип, брендбук
Фирменный стиль
Добавлена
5 лет назад
154 просмотра
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2500x1600
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2500x1600
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2500x1800
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2500x1400
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Логотип, брендбук для рекламной компании.
логотип, адаптивный знак
подбор фирменного шрифта
фирменные цвета
дизайн печатной продукции
фирменный паттерн и знаки для соц. сетей
Срок выполнения 14 дней.
Ольга
Akimova_Olha_ak
Была
5 лет назад
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