Логотип, брендбук

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Логотип, брендбук для рекламной компании.

  • логотип,  адаптивный знак
  • подбор фирменного шрифта
  • фирменные цвета
  • дизайн печатной продукции
  • фирменный паттерн и знаки для соц. сетей
Срок выполнения 14 дней.