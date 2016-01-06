МнеНаСутки брендбук + фирменный стиль

МнеНаСутки – это проект, развивающий 2 основных направления:1) услуги по посуточной аренде квартир, инструменты для работы участников этого рынка2) обучение в сфере недвижимости

Задача продукта – сделать посуточный бизнес цивилизованным. Предоставить инструменты и технологии работы для участников рынка. Надёжность. Удобство. Сервис Для гостя это в первую очередь сервис и забота; большой выбор вариантов жилья, членство в клубе, дающее дополнительные преимущества; экономия времени на поисках. Для участников рынка – эффективный инструментарий для ведения бизнеса в сфере посуточной аренды

Основная задача при разработке фирменного стиля – сделать продукты, продвигаемые в рамках бренда, узнаваемыми; сформировать у клиента ощущение стабильности, надёжности, вызвать доверие.