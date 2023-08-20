Адаптивна верстка односторінкового сайту "Legion".
HTML-верстка
Добавлена5 просмотров
4 месяца назад
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До вашої уваги верстка односторінкового сайту криптовалюти. Верстка з приміненням динамічного адаптиву ,з анімаціями показу блоків і контенту на сайті. Гарно відтворенний на всіх пристроях. Приємного перегляду)
На скрінах представлені тести google PageSpeed та валідації сайту.
Тип:
- Landing page
Дизайн:
- Figma
Версії:
- desctop
- tablet
- mobile
Технології:
- HTML5, SASS, JavaScript, jQuery, IconFont, ImageMin .
Посилання на проект: https://6metrovii.github.io/legion/