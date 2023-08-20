Адаптивна верстка односторінкового сайту "Legion".

До вашої уваги верстка односторінкового сайту криптовалюти. Верстка з приміненням динамічного адаптиву ,з анімаціями показу блоків і контенту на сайті. Гарно відтворенний на всіх пристроях. Приємного перегляду)

На скрінах представлені тести google PageSpeed та валідації сайту.

Тип:

- Landing page

Дизайн:

- Figma

Версії:

- desctop

- tablet

- mobile

Технології:

- HTML5, SASS, JavaScript, jQuery, IconFont, ImageMin .