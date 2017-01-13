Адаптивная верстка простой странички под различные браузеры и широкий диапазон разрешений экрана.

Использовал HTML + CSS + JS(JQuery), верстал под стандарты HTML5 и CSS3.

Код валидный. В данном решении использован CSS Flexbox( вместо не менее популярного Bootstrap) и два способа реализации переключателей - на чистом CSS и с использованием библиотеки JQuery, которая загружается асинхронно( не тормозит загрузку страницы).

Ознакомиться можно по сылке:

Craft Lence