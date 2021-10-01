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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивная Верстка лендинга "Relvise"
Технологии:
SCSS, БЭМ, FLEX, HTML5, CSS3, Responsive, JS, PHP
- адаптивность под все современные устройства
- кроссбраузерность
- валидный код
- анимированное появление контента при скролле страницы
- реализация графика через Chart.js
- валидация формы Email и показ всплывающего окна при удачной отправке