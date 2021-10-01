Адаптивная Верстка лендинга "Relvise"

Добавлена
2 года назад
135 просмотров
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Адаптивная Верстка лендинга "Relvise"

Технологии:

SCSS, БЭМ, FLEX, HTML5, CSS3, Responsive, JS, PHP

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  • адаптивность под все современные устройства
  • кроссбраузерность
  • валидный код
  • анимированное появление контента при скролле страницы
  • реализация графика через Chart.js
  • валидация формы Email и показ всплывающего окна при удачной отправке