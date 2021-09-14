Адаптивная вёрстка "Личный сайт"

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одностраничный сайт
- применена анимация GSAP, анимация при скролле
- присутствует форма отправки сообщений
- Данные производительности: более 90 баллов. Скрин прикреплён
- отложенная загрузка (lazy load) изображений и слайдов
- создан прелоадер у изображений
- чистый JavaScript, делегирование, асинхронность
- адаптивность