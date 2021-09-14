Адаптивная вёрстка "Личный сайт"

Добавлена
2 года назад
35 просмотров
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одностраничный сайт

  • применена анимация GSAP,  анимация при скролле
  • присутствует форма отправки сообщений
  • Данные производительности: более 90 баллов. Скрин прикреплён
  • отложенная загрузка (lazy load) изображений и слайдов
  • создан прелоадер у изображений
  • чистый JavaScript, делегирование, асинхронность
  • адаптивность
ссылка: https://tesei.github.io/sites