Адаптивная HTML вёрстка с чистым кодом (JavaScript, Figma, Flex, БЭМ, Pixel Perfect).

Работая со мной Вы можете расчитывать на выскоий уровень ответственности. В подарок, я создам привлекательный вид репостов страницы сайта в соц.сетях.

👍 Гарантия на услуги:

В течение 2-х недель, после передачи архива с готовой вёрсткой, я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли быть допущены в процессе вёрстки и не были сразу замечены в процессе приёма работы.

Возможно составление договора и оплата на расчетный счёт.

💬 Мои контакты:

• e-mail: [email protected]

• Телеграм: @GudStep

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Чем занимаюсь:

• ﻿Верстка сайтов с чистым кодом

• Доработка вёрстки

• Адаптивность/отзывчивость сайтов под мобильные устройства

• Верстаю по макетам форматов: PSD, Figma, AdobeXD

• Адаптация верстки под мобильные экраны без доп.макета

• Создание и подключение простых скриптов на JavaScript

• CSS / JS анимация

• Наполнение сайтов

• Создаю привлекательный вид репостов страниц сайта в соцсетях

Знания, умения, навыки:

✔ HTML5, CSS3, JavaScript.

✔ Кроссбраузерность Google Chrome, Firefox, InternetExplorer (поддержка старых версий за дополнительную оплату), Safari, Opera, Yandex browser

✔ Блочная фиксированная / резиновая (отзывчивая) верстка

✔ Адаптивная верстка под мобильные экраны

✔ SCSS / SASS

✔ Gulp

✔ Написание простого, читабельного кода

✔ Cartography & Maps / Google Maps API

✔ ﻿GSAP анимация (GreenSock Animation Platform)

✔ БЭМ

✔ SVG

✔ Слайдеры, табы, формы

✔ Реализация Pixel Perfect.

✔ Валидная вёрстка, соответствие стандартам W3C.

✔ SEO-верстка.

✔ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

✔ Комментарии в коде

✔ Open Graph protocol

💬 Мои контакты:

• e-mail: [email protected]

• Телеграм: @GudStep

Порядок работы со мной:

1) Оценка, согласование услуг и стоимости

2) качественное выполнение заказа

3) тестирование работы заказчиком

4) оплата заказа

5) передача архива с проектом

Принимаю оплату:

• на карту Cбребанка, Тинькофф, Maestro, VISA, MasterCard,

• счёт в банке,

• QIWI кошелёк,

• ﻿Или другими удобными для вас способами.

Уважаемые заказчики!

Если вас всё устраивает, тогда пишите мне по указанным контактам:

• e-mail: [email protected]

• Телеграм: @GudStep

Мои социальные сети:

✔ Вконтакте: vk.com/gudstepan

✔ LinkEdin: gudoshnikov

Ранее я работал в рекламном агентстве, а сейчас готов выполнить ваши проекты как фрилансер.