Работая со мной Вы можете расчитывать на выскоий уровень ответственности. В подарок, я создам привлекательный вид репостов страницы сайта в соц.сетях.
👍 Гарантия на услуги:
В течение 2-х недель, после передачи архива с готовой вёрсткой, я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли быть допущены в процессе вёрстки и не были сразу замечены в процессе приёма работы.
Возможно составление договора и оплата на расчетный счёт.
💬 Мои контакты:
• e-mail: [email protected]
• Телеграм: @GudStep
Чем занимаюсь:
• Верстка сайтов с чистым кодом
• Доработка вёрстки
• Адаптивность/отзывчивость сайтов под мобильные устройства
• Верстаю по макетам форматов: PSD, Figma, AdobeXD
• Адаптация верстки под мобильные экраны без доп.макета
• Создание и подключение простых скриптов на JavaScript
• CSS / JS анимация
• Наполнение сайтов
• Создаю привлекательный вид репостов страниц сайта в соцсетях
Знания, умения, навыки:
✔ HTML5, CSS3, JavaScript.
✔ Кроссбраузерность Google Chrome, Firefox, InternetExplorer (поддержка старых версий за дополнительную оплату), Safari, Opera, Yandex browser
✔ Блочная фиксированная / резиновая (отзывчивая) верстка
✔ Адаптивная верстка под мобильные экраны
✔ SCSS / SASS
✔ Gulp
✔ Написание простого, читабельного кода
✔ Cartography & Maps / Google Maps API
✔ GSAP анимация (GreenSock Animation Platform)
✔ БЭМ
✔ SVG
✔ Слайдеры, табы, формы
✔ Реализация Pixel Perfect.
✔ Валидная вёрстка, соответствие стандартам W3C.
✔ SEO-верстка.
✔ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
✔ Комментарии в коде
✔ Open Graph protocol
💬 Мои контакты:
• e-mail: [email protected]
• Телеграм: @GudStep
Порядок работы со мной:
1) Оценка, согласование услуг и стоимости
2) качественное выполнение заказа
3) тестирование работы заказчиком
4) оплата заказа
5) передача архива с проектом
Принимаю оплату:
• на карту Cбребанка, Тинькофф, Maestro, VISA, MasterCard,
• счёт в банке,
• QIWI кошелёк,
• Или другими удобными для вас способами.
Уважаемые заказчики!
Если вас всё устраивает, тогда пишите мне по указанным контактам:
• e-mail: [email protected]
• Телеграм: @GudStep
Мои социальные сети:
✔ Вконтакте: vk.com/gudstepan
✔ LinkEdin: gudoshnikov
Портфолио: ссылка
Ранее я работал в рекламном агентстве, а сейчас готов выполнить ваши проекты как фрилансер.
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