Адаптивный, кроссбраузерный сайт

Добавлена
2 года назад
27 просмотров
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  • сайт адаптивный  (breakpoints: >1440px, 1024px, 768px, 425px, 375px и 320px);
  • кроссбраузерный: chrome, firefox, opera, safari;
  • javascript (jquery), сss, изображения(jpg) минифицированны для быстрой загрузки и работы сайта;
  • использована БЭМ методология;
  • работа выполнена c помощью таких инструментов, как gulp4,  sсss,  figma.