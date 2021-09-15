Адаптивный, кроссбраузерный сайт

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- сайт адаптивный (breakpoints: >1440px, 1024px, 768px, 425px, 375px и 320px);
- кроссбраузерный: chrome, firefox, opera, safari;
- javascript (jquery), сss, изображения(jpg) минифицированны для быстрой загрузки и работы сайта;
- использована БЭМ методология;
- работа выполнена c помощью таких инструментов, как gulp4, sсss, figma.