Digital agency Kronix

Адаптивная верстка лендинга для компании предоставляющей услуги в сфере веб-разработки. Верстка сделана на основе представленного макета Figma. В состав реализации входит несколько блоков: Show more (Load More) с написанием соответствующего кода на Java Script; реализован горизонтальный Slider Swiper

Adaptive layout of a landing page for a company providing web development services. The layout is based on the presented Figma layout. The implementation includes several blocks: Show more (Load More) with the corresponding code written in Java Script; horizontal Slider Swiper is implemented

https://digatal-agency-kronix.netlify.app/