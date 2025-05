Адаптивная верстка лендинга для компании предоставляющей услуги для домашних питомцев с целью рекламной компании. Большая часть элементов дизайна сайта были перерисованы в векторный формат (Adobe Illustrator). В рамках реализации отрисованы иконочные элементы и на основании них создан шрифт. Реализовано окно для регистрации пользователей

Adaptive layout of a landing page for a company providing services for pets for the purpose of an advertising campaign. Most of the site design elements were redrawn in vector format (Adobe Illustrator). As part of the implementation, icon elements were drawn and a font was created based on them. A window for user registration was implemented

https://petzen.netlify.app/