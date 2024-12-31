Целью проекта «E-commerce Website» было создание отзывчивого интернет-магазина, ориентированного на удобство пользователей. Ключевые особенности включают в себя визуально привлекательную главную страницу, подробную страницу товара с возможностью регулировать количество, выбирать цвета и размеры, а также просматривать выбор в режиме реального времени. Каталог предлагает расширенную фильтрацию, расширяемые списки и динамическую корзину с обновлением в реальном времени. Созданный на основе чистого кода без фреймворка, сайт полностью отзывчив, легко работает на всех устройствах и обеспечивает совместимость с современными браузерами.

Website - E-commerce Website