FOOD4YOU - заказать еду с доставкой

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Landing page
Responsive Landing page - отлично смотрится на любых разрешениях экрана
Анимация - для части элементов добавлена анимация плавного появления при первом открытии сайта.
Фавикон, бургер-меню при малой ширине экрана. слайдер с возможностью просматривать изображения в увеличенном размере, форма для приема заявок и прочие мелочи.