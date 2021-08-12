FOOD4YOU - заказать еду с доставкой

Добавлена
2 года назад
48 просмотров
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Landing page

(ссылка на сайт)

Responsive Landing page - отлично смотрится на любых разрешениях экрана

Анимация - для части элементов добавлена анимация плавного появления при первом открытии сайта.

Фавикон, бургер-меню при малой ширине экрана. слайдер с возможностью просматривать изображения в увеличенном размере, форма для приема заявок и прочие мелочи.