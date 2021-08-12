Realhome - сайт по продаже недвижимости

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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Сайт по продаже недвижимости
Большая часть блоков сверстана на flexbox, остальное c использованием grid сетки.
Некоторые элементы анимированы - плавное появления при скролле страницы
Меню навигации "липкое" при скролле страницы вниз - прилипает к верху страницы и всегда доступно для взаимодействия
На небольших экранах меню заменяется интерактивной иконкой-бургером для вызова нав.бара.
Минифицированный файл стилей, сжатые без потери качества картинки и прочие мелочи