Realhome - сайт по продаже недвижимости

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Сайт по продаже недвижимости

Большая часть блоков сверстана на flexbox, остальное c использованием grid сетки.

Некоторые элементы анимированы - плавное появления при скролле страницы

Меню навигации "липкое" при скролле страницы вниз - прилипает к верху страницы и всегда доступно для взаимодействия

На небольших экранах меню заменяется интерактивной иконкой-бургером для вызова нав.бара.

Минифицированный файл стилей, сжатые без потери качества картинки и прочие мелочи