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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт мобильного приложения
Дизайн + верстка
Responsive - отлично смотрится на любых разрешениях экрана
- Flexbox + grid сетка.
- Анимация элементов при пролистывании
- Фиксированное меню навигации
- На небольших экранах меню заменяется интерактивной иконкой-бургером для вызова нав.бара.
- Минифицированные файлы и прочее