Mili-App

Добавлена
2 года назад
45 просмотров
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Сайт мобильного приложения

(ссылка на сайт)

Дизайн + верстка

Responsive - отлично смотрится на любых разрешениях экрана

  • Flexbox + grid сетка.
  • Анимация элементов при пролистывании
  • Фиксированное меню навигации
  • На небольших экранах меню заменяется интерактивной иконкой-бургером для вызова нав.бара.
  • Минифицированные файлы и прочее