Landing page - Сonstruction company

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Главная страница
Responsive верстка - элементы страницы прекрасно выглядят на устройствах любой ширины экрана, начиная от 320px
Минифицированные файлы стилей, скриптов и сжатые без потери качества картинки для быстрой загрузки сайта
Анимация появления элементов при прокрутке сайта
Слайдеры, плавная анимация при ховере, попап с видео, блок преимущества, галерея работ и прочие блоки сайта сделаны либо на flexbox либо на grid.
Бургер-меню при малой ширине устройства, блок поиска по сайту и прочее