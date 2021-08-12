Landing page - Сonstruction company

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Responsive верстка - элементы страницы прекрасно выглядят на устройствах любой ширины экрана, начиная от 320px

Минифицированные файлы стилей, скриптов и сжатые без потери качества картинки для быстрой загрузки сайта

Анимация появления элементов при прокрутке сайта

Слайдеры, плавная анимация при ховере, попап с видео, блок преимущества, галерея работ и прочие блоки сайта сделаны либо на flexbox либо на grid.

Бургер-меню при малой ширине устройства, блок поиска по сайту и прочее