Адаптивная верстка лендинга, визитная карточка фронтенд разработчика. Для лендинга реализована поддержка двух тем: светлая и темная. Создана анимация для элементов. Дополнительно осуществлена обработка фото и элементов дизайна в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Adaptive layout of the landing page, business card of the front-end developer. Support for two themes has been implemented for the landing page: light and dark. Animation has been created for the elements. Additionally, photo and design elements have been processed in Adobe Photoshop and Adobe Illustrator.

https://frontend-topics.netlify.app/