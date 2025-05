Адаптивная верстка лендинга целевой страницы для фронтенд разработчика. В процессе реализации был создан кастомный курсор, реализован плавный скролл, и переход по разделам через меню с плавным скроллом

Adaptive layout of the landing page for a front-end developer. During the implementation, a custom cursor was created, smooth scrolling was implemented, and transitions between sections were made through a menu with smooth scrolling

https://frontend-developer-landing.netlify.app/