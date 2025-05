Сайт портфолио для специалистов в сфере веб-разработки. Реализован интересный эффект с затемнением заголовков, реализовано несколько блоков: Show more (Load More) с написанием соответствующего кода на Java Script. Элементы дизайна отрисованы в векторный формат и преобразованы в icons шрифт

Portfolio site for web development specialists. An interesting effect with darkening of headings has been implemented, several blocks have been implemented: Show more (Load More) with the corresponding code written in Java Script. Design elements have been drawn in vector format and converted to icons font

https://developer-expert.netlify.app/