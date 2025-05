Адаптивная верстка лендинга по рекламе добавок на травяной основе. Большинство элементов дизайна было отрисовано в векторный формат так же, как мелкие элементы дизайна и преобразованы в icons шрифт

Adaptive layout of a landing page for advertising herbal supplements. Most of the design elements were drawn in vector format as well as small design elements and converted to icons font

https://plato-energy.netlify.app/