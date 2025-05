Адаптивная верстка лендинга по предоставлению услуг в сфере недвижимости. Для адаптации изображения они были дополнительно обработаны в Adobe Photoshop. Созданы icons шрифты. Реализован горизонтальный Slider Swiper

Adaptive layout of a landing page for providing real estate services. To adapt the images, they were additionally processed in Adobe Photoshop. Icon fonts were created. Horizontal Slider Swiper was implemented

https://realco-realestate.netlify.app/