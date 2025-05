Адаптивная верстка лендинга по продаже авторских книг. Некоторые элементы, такие как лицевые обложки книг, были перерисованы в векторный формат. С помощью JavaScript был реализован плавный скролл по странице. Элементы дизайна и обложки книг были отрисованы в векторный формат Adobe Illustrator

Adaptive layout of the landing page for the sale of author's books. Some elements, such as the front covers of books, have been redrawn in vector format. Using JavaScript, smooth scrolling across the page was implemented. The design elements and book covers were rendered in Adobe Illustrator vector format

https://pages-books.netlify.app/