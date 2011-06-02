HTML и тема Word press 3.x
HTML-верстка
Добавлена234 просмотра
13 лет назад
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Блочная кроссбраузерная верстка, фиксированная ширина центральной части страницы, фон верхнего и нижнего колонтитула "резиновые" - на всё ширину окна.
Тема выполнена для Word Press v.3.х с поддержкой 2-х независимых пользовательских меню, виджетов и локализаций темы. Тема включает в себя небольшой виджет для удобства заполнения информацией некоторых статических областей страницы.