HTML и тема WP v3.x

HTML-верстка
Добавлена
13 лет назад
217 просмотров
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Блочная кроссбраузерная верстка, фиксированная ширина центральной части страницы, фон верхнего и нижнего колонтитула "резиновые" - на всё ширину окна.

Тема выполнена для Word Press v.3.х с поддержкой 2-х независимых пользовательских меню, виджетов и локализаций темы. Тема включает в себя небольшой виджет для удобства заполнения информацией некоторых статических областей страницы.