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HTML верстка магазина дверей
HTML-верстка
Добавлена
9 лет назад
180 просмотров
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Разместите заказ на
фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
обилие различных слайдеров
трехуровневое меню
фильтры товаров, в том числе: ползунки, чекбоксы, селекты
эффект вращения двери при наведении
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Руслан Гилязетдинов
Ma3oBblu
Был
3 года назад
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#5 из 58
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