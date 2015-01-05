HTML верстка магазина дверей

Добавлена
9 лет назад
180 просмотров
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  • обилие различных слайдеров
  • трехуровневое меню
  • фильтры товаров, в том числе: ползунки, чекбоксы, селекты
  • эффект вращения двери при наведении
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