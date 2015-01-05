WordPress шаблон для IT интегратора

Добавлена
9 лет назад
271 просмотр
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  • слайдер с параллакс эффектом
  • полное управление контентом из админ-панели
  • автоматическое построение второстепенного меню для страниц