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WordPress шаблон для IT интегратора
Системы управления (CMS)
Добавлена
9 лет назад
271 просмотр
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фриланс
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слайдер с параллакс эффектом
полное управление контентом из админ-панели
автоматическое построение второстепенного меню для страниц
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Руслан Гилязетдинов
Ma3oBblu
Был
3 года назад
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