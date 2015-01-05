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WordPress шаблон для 6DOF
Системы управления (CMS)
Добавлена
9 лет назад
246 просмотров
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фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
полный контроль контента из админ-панели
кастом шаблоны для вывода галереи NextGEN Gallery
адаптивная верстка
использование API Яндекс.Карты
главная в виде лендинга
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Руслан Гилязетдинов
Ma3oBblu
Был
3 года назад
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#3 из 58
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