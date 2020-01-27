Лендинг (kma). Адаптивность, JS, анимации, js-menu

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Ссылка: https://leonov.pp.ua/landing-kma/
Адаптивный лендинг с прилипающим меню.
Вертикальный слайдер на десктопе переходит в горизонтальный в мобильной версии.
Анимированный футер.
Анимированные блоки.
Плавный скролл
В процессе работы использовал:
- html5+css3+js
- библиотека AOL
- gulp