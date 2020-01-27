Лендинг (kma). Адаптивность, JS, анимации, js-menu

Добавлена
4 года назад
68 просмотров
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Ссылка: https://leonov.pp.ua/landing-kma/

Адаптивный лендинг с прилипающим меню. 

Вертикальный слайдер на десктопе переходит в горизонтальный в мобильной версии.

Анимированный футер.

Анимированные блоки.

Плавный скролл

В процессе работы использовал:

  • html5+css3+js
  • библиотека AOL
  • gulp
Срок - 3 дня.