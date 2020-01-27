Лендинг (kma). Адаптивность, JS, анимации, js-menu

Ссылка: https://leonov.pp.ua/landing-kma/

Адаптивный лендинг с прилипающим меню.

Вертикальный слайдер на десктопе переходит в горизонтальный в мобильной версии.

Анимированный футер.

Анимированные блоки.

Плавный скролл

В процессе работы использовал:

html5+css3+js

библиотека AOL

gulp

Срок - 3 дня.