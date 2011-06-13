Магазин парфюмерии - Prestashop 1.4
HTML-верстка
Добавлена351 просмотр
13 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа по ТЗ:
- исправление ошибок (настройка и программирование);
- расширение функционала (установка модулей Prestashop);
+ дополнительно переверстка и оптимизация магазина
для Prestashop 1.4.2 (обновление CMS + вёрстка).
* шаблон предоставлен заказчиком, как купленный на TemplateMonster.