Магазин парфюмерии - Prestashop 1.4

HTML-верстка
Добавлена
13 лет назад
351 просмотр
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http://www.parfum72.com

Работа по ТЗ:

- исправление ошибок (настройка и программирование);

- расширение функционала (установка модулей Prestashop);

+ дополнительно переверстка и оптимизация магазина

для Prestashop 1.4.2 (обновление CMS + вёрстка).

* шаблон предоставлен заказчиком, как купленный на TemplateMonster.