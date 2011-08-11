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В 2011 году появился Престаклуб, как площадка для поддержки клиентов. К 2017 году в клубе более 500 собственных клиентов (владельцы бизнеса, программисты и дизайнеры, посредники).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Магазин парфюмерии - Prestashop 1.4351 просмотр
Отзывы заказчиков
$120
0 баллов
14 лет назад
PrestaShop
Мой опыт сотрудничества с Андреем оказался резко отрицательным. Я потеря 2 недели времени и 2000 руб. Не рекомендую заказчикам работать с этим человеком по серьезным проектом... Взялся за работу, договорились о оплате. Я перечислил деньги (первый взнос 3 сентября) и далее началась нервотрепка. Такое ощущение, что Андрей получил деньги и решил расслабится. Почти никаких изменений целыми днями. В ответ на замечания, какие то нелепые оговорки - то интернет пропал, то ноутбук испортился, то нет четких указаний. По поводу четких указаний остановлюсь поподробнее. Я написал ТЗ и у Андрея никаких вопросов по нему не было. На те что появились в процессе работы я давал быстрые ответы. Его любимый стиль. Ничего не делать, а когда спрашиваешь почему ничего не сделано - ответ жду указаний.. Каких указаний?? Почему не спросить по емайл, а ждать чего то?? До сих пор для меня это тайна великая есть. Для того, чтобы мой отзыв был корректным бросаю переписку с ним начиная со 2 сентября. Скайп и почта все запомнили. Прочитайте и если вы хотите ТАКОЙ работы - то милости просим с заяками к Андрею. Вот ссылка на переписку https://docs.google.com/document/d/13ITRFGKZt_bmzdoBVTCccoDO02ALFAlnkYtAY2M6KF0/edit?hl=ru А вот на ТЗ https://docs.google.com/document/d/1Bktoz-H9eZmZtv1iPgjOYB1ObLRMbX4j_wD7RGQJDAM/edit?hl=ru
Ответный отзыв
Если мне память не изменяет - это человек который оплатил малую часть работы, требовал выполнение всего перечня задач и не получив результата отправился троллить по всем площадкам где был наш аккаунт. Я будучи фрилансером предложил в тот момент расстаться друзьями. Работайте только в 100% предоплату и желательно с договором.
$55
10 баллов
14 лет назад
PrestaShop
Очень профессиональный Мастер, сделал всё чтобы мы остались довольны!)) Андрей большое космическое спасибо! Очень порядочный Исполнитель! и знаток Престашоп! +всегда на связи! +всегда вежлив и позитивен! +всегда предлагает решение, а отмазки! 100 баллов+++
Ответный отзыв
Замечательный заказчик :) + Четко поставленные задачи; + Всегда онлайн, для общения; + Своевременная оплата работы. Только положительные впечатления от сотрудничества. Успехов и достижений!