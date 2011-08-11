Если мне память не изменяет - это человек который оплатил малую часть работы, требовал выполнение всего перечня задач и не получив результата отправился троллить по всем площадкам где был наш аккаунт. Я будучи фрилансером предложил в тот момент расстаться друзьями. Работайте только в 100% предоплату и желательно с договором.