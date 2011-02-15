Мой опыт сотрудничества с Андреем оказался резко отрицательным. Я потеря 2 недели времени и 2000 руб. Не рекомендую заказчикам работать с этим человеком по серьезным проектом...
Взялся за работу, договорились о оплате. Я перечислил деньги (первый взнос 3 сентября) и далее началась нервотрепка.
Такое ощущение, что Андрей получил деньги и решил расслабится. Почти никаких изменений целыми днями. В ответ на замечания, какие то нелепые оговорки - то интернет пропал, то ноутбук испортился, то нет четких указаний.
По поводу четких указаний остановлюсь поподробнее. Я написал ТЗ и у Андрея никаких вопросов по нему не было. На те что появились в процессе работы я давал быстрые ответы. Его любимый стиль. Ничего не делать, а когда спрашиваешь почему ничего не сделано - ответ жду указаний.. Каких указаний?? Почему не спросить по емайл, а ждать чего то?? До сих пор для меня это тайна великая есть.
Для того, чтобы мой отзыв был корректным бросаю переписку с ним начиная со 2 сентября. Скайп и почта все запомнили. Прочитайте и если вы хотите ТАКОЙ работы - то милости просим с заяками к Андрею.
Вот ссылка на переписку
https://docs.google.com/document/d/13ITRFGKZt_bmzdoBVTCccoDO02ALFAlnkYtAY2M6KF0/edit?hl=ru
А вот на ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1Bktoz-H9eZmZtv1iPgjOYB1ObLRMbX4j_wD7RGQJDAM/edit?hl=ru