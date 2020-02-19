Машинная штукатурка

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Лендинг для услуг машинной штукатурки.
Верстка с готового макета. Загрузка на хостинг и настройка формы обратной связи для отправки данных на почту
Из особенностей - четкая структура лендинга с множеством блоков.
Сайт был разработан с целью платной рекламы в Google.
Срок выполнения - 4 дня
Стоимость 2500 грн