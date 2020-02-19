Машинная штукатурка

Лендинг для услуг машинной штукатурки.

Верстка с готового макета. Загрузка на хостинг и настройка формы обратной связи для отправки данных на почту

Из особенностей - четкая структура лендинга с множеством блоков.

Сайт был разработан с целью платной рекламы в Google.

Срок выполнения - 4 дня

Стоимость 2500 грн