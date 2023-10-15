Maxeon Application

HTML-верстка
Добавлена
2 месяца назад
1 просмотр
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На основі наданого макета дизайну було зроблено html-кодування та CSS-стилі сайту для перегляду на різних мобільних пристроях використовувався варіант макета з адаптивом.

Заповнено 12 сторінок для реєстрації в додатку.

Код програми писався для мобільних пристроїв, але також враховувалася можливість його використання в браузері. Кроссбраузерність: FireFox, IE, Opera, Google Chrome, Safari.