Maxeon Application
HTML-верстка
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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На основі наданого макета дизайну було зроблено html-кодування та CSS-стилі сайту для перегляду на різних мобільних пристроях використовувався варіант макета з адаптивом.
Заповнено 12 сторінок для реєстрації в додатку.
Код програми писався для мобільних пристроїв, але також враховувалася можливість його використання в браузері. Кроссбраузерність: FireFox, IE, Opera, Google Chrome, Safari.