Maxeon mailing list (MJML)

HTML-верстка
Добавлена
2 месяца назад
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На основі наданого макета дизайну було створено кодування MJML із вбудованими CSS-стилями для Email розсилки. Адаптований для перегляду на настільних і мобільних пристроях.

Робота тестувалася на різних поштових клієнтах: MSOutLook, Android, IOS, MacOSEmailClient.