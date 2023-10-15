Maxeon mailing list (MJML)

На основі наданого макета дизайну було створено кодування MJML із вбудованими CSS-стилями для Email розсилки. Адаптований для перегляду на настільних і мобільних пристроях.

Робота тестувалася на різних поштових клієнтах: MSOutLook, Android, IOS, MacOSEmailClient.