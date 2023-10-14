Мельница-пицца

HTML-верстка
Добавлена
2 месяца назад
нет просмотров
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Этот проект я делал один.
Делал на:
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HTML, CSS, JavaScript
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Ссылка:
https://xn----7sbbrpcrglx8eea9e.xn--p1ai/