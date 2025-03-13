Нейросети легко

Образовательный проект, который включает в себя разработанный веб-сайт, а также приложение.

Веб-сайт наполнен красивыми анимациями! Прочитайте информацию на веб-сайте, чтобы узнать, что такое нейросети и как они работают, а затем загрузите приложение, чтобы понаблюдать за процессом обучения самой нейросети.

В приложении есть 3 игры, которые показывают процесс обучения нейросети — от простой задачи до более сложной.

Посмотреть веб-сайт: https://nn-easy.web.app



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Освітній проект, що містить в собі розроблений веб-сайт, а також додаток.

Веб-сайт наповнений гарними анімаціями! Прочитайте інформацію на веб-сайті для того, щоб дізнатися, що таке нейромережі і як вони працюють, а після цього завантажте додаток, щоб поспостерігати за процесом навчання самої нейромережі.

В додатку є 3 гри, які показують процес навчання нейромережі від простого завдання, до більш складного.

Подивитись веб-сайт: https://nn-easy.web.app