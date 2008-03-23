Идея: что, если создать программу, в которой пользователь (который знает, что делает) сможет построить свою модель искусственной нейронной сети, обучить её прямо в программе и экспортировать для дальнейшего использования?

Будет удобно поместить всё в одном месте: интуитивно понятный интерфейс, графики для отслеживания прогресса обучения, возможность протестировать нейросеть прямо в программе без необходимости дописывать нужный функционал. Более того, можно вообще избавиться от необходимости изучать язык программирования вроде Python — сплошные удобства!

Так родилась программа AI Lab! Это не полноценная программа, а лишь концепт, набросок, основа чего-то большего, но уже сейчас она позволяет:

Построить многослойный персептрон для классификации изображений

Построить CNN-модель для классификации изображений

Наблюдать процесс обучения и успешность модели на графиках

Протестировать обученную модель и увидеть её ответ

Загрузить свой .h5 датасет для обучения на своих данных

Использовать встроенные MNIST и CIFAR-10 для тестирования и изучения программы

Экспортировать обученную модель

Ідея: що, якщо створити програму, у якій користувач(який знає, що робить) може побудувати свою модель штучної нейронної мережі, там же в програмі натренувати її і експортувати, для подальшого використання? Зручно буде помістити все в одне місце: зручний інтуїтивний інтерфейс, графікі для відслідковування прогресу навчання, можливість протестувати нейронну мережу прямо там без потреби дописувати потрібний функціонал та і взагалі, можна звільнитись від вивчення якоїсь мови програмування, по типу Python, одні лише зручності.



Таким чином народилась програма AI Lab! Це не повноцінна програма, а лише концепт, набросок, основа чогось більшого, але вона вже зараз дозволяє:

- побудувати багатошаровий перцептрон для класифікації зображень

- побудувати CNN модель для класифікації зображень

- бачити процес навчання і успішність моделі на графіках

- протестувати натреновану модель і побачити її відповідь

- загрузити свій .h5 датасет для тренування на своїх даних

- використати вбудовані mnist та cifar10 для тесту і вивчення програми

- експортувати натреновану модель