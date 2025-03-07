Телеграм-бот для поддержки

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2 месяца назад
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Для лицея "Наукова зміна" был разработан бот, который выступает службой поддержки местного самоуправления.

Ученики могут обращаться со своими вопросами или отправлять анонимные пожелания.

Реализовано:

  • Встроенные в бота чаты между администратором и пользователем

  • Отправка пользователями анонимных пожеланий, которые администраторы могут просматривать и отмечать как выполненные

  • Админ-панель: просмотр профиля каждого пользователя, блокировка пользователей, выдача и снятие админ-прав, администрирование "ящика пожеланий", возможность общения в нескольких встроенных в бота чатах одновременно

  • Возможность отправки сообщения всем зарегистрированным пользователям

Для ліцею "Наукова зміна" був розроблений бот, який виступає службою підтримки місцевого самоврядування.

Учні можуть звертатися зі своїми питаннями, або відправляти анонімні побажання

Реалізовано:

  • Вбудовані в бота чати між адміністратором та користувачем

  • Надання користувачами анонімних побажань, які адміністратори можуть продивлятись і відмічати як виконані

  • Адмін-панель: можливість продивитись профіль кожного користувача, можливість блокувати користувачів, надавати та забирати адмін-права, адміністрування "скриньки побажань", можливість спілкування у декількох вбудованих в бота чатах одночасно.

  • Можливість надіслати повідомлення всім зареєстрованим користувачам