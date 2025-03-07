Телеграм-бот для поддержки

Для лицея "Наукова зміна" был разработан бот, который выступает службой поддержки местного самоуправления.

Ученики могут обращаться со своими вопросами или отправлять анонимные пожелания.

Реализовано:

Встроенные в бота чаты между администратором и пользователем

Отправка пользователями анонимных пожеланий, которые администраторы могут просматривать и отмечать как выполненные

Админ-панель: просмотр профиля каждого пользователя, блокировка пользователей, выдача и снятие админ-прав, администрирование "ящика пожеланий", возможность общения в нескольких встроенных в бота чатах одновременно

Возможность отправки сообщения всем зарегистрированным пользователям

Для ліцею "Наукова зміна" був розроблений бот, який виступає службою підтримки місцевого самоврядування.

Учні можуть звертатися зі своїми питаннями, або відправляти анонімні побажання

Реалізовано: