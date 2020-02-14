New Provide - сайт приложения для IOS. На сайте реализована интерактивная анимация при скролле, также на сайте присутсвуют слайдер, popup-окно, toggleSwitch кнопка и т.д. Сделана мобильная версия для сайта. Скорость загрузки сайта Google page speed - 96 для мобильных устройств и 99 для компьютеров

Ссылка на работу : https://demopage110.github.io/newProvide/