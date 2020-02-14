Square - блог про знаменитостей. Сайт сверстан и натянут на Wordpress. На сайте присутствую такие элементы как слайдер, форма обратной связи, интерактивное меню и тд.

Вывод записей блога осуществляется из админки Wordpress. Сделана мобильная версия сайта.

Скорость загрузки сайта Google page speed - 93 для мобильных устройств и 99 для компьютеров

Ссылка на работу: http://v95350nb.beget.tech/