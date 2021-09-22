Pomnik.by - сайт-визитка

Ссылка:

https://sphinxik.github.io/portfolio/pomnik/preview/ru/

Сайт-визитка (12 страниц). Кроссбраузерная, адаптивная вёрстка под мобильные телефоны и планшеты. Слайдеры, галереи, модальные окна, стилизация-select'ов, смена содержимого в зависимости от выбранной категории (табы). Программирование выбора параметров изделия (размера, материала) и изменение цены (в зависимости от выбранных параметров) в карточке товара. Настройка и подключение Яндекс карты (API), программирование смены маркера (центра) карты при клике на другой адрес.